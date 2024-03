Zwei Großprojekte: Millionen-Investition in steirische Wasserversorgung

Die Transportleitung Feldkirchen ist mit einer Gesamtlänge von 6,8 km eine der wichtigsten Versorgungsleitungen der Grazer Wasserwirtschaft und verbindet die Stadt Graz mit dem Wasserwerk Feldkirchen. Durch das Wasserwerk Feldkirchen und die im Kreuzungsbereich Lagergasse/Karlauergürtel endende Transportleitung werden rund 15 Prozent des täglichen Wasserbedarfs der Stadt Graz gedeckt, in Spitzenzeiten oder bei Störfällen erhöht sich dieser Anteil auf bis zu 50 Prozent. 1950 erbaut, führt die Leitung über zahlreiche private Grundstücke und liegt im unmittelbaren Nahbereich von Wohngebäuden. Aufgrund des Alters, der damit verbundenen zunehmenden Undichtheit der Rohre sowie der ungünstigen Lage auf Privatgrundstücken, investiert die Holding Graz Wasserwirtschaft in den nächsten Jahren 26,7 Millionen Euro in die Sanierung und Neuverlegung dieser Leitung. Vorbehaltlich aller Beschlüsse und der positiven Prüfung durch den Stadtrechnungshof soll der Baustart Anfang 2025 im Bereich Lagergasse erfolgen und bis 2026 dauern.

Modernisierung der Wasserversorgung im Murfeld

Auch im Murfeld zwischen Murfelderweg und Liebenauer Hauptstraße steht eine Großinvestition in die Wasserversorgung an. Als im Jahre 1983 durch das Vorkommen von Perchlorethylen im Grundwasser sämtliche Hausbrunnen nicht mehr genutzt werden konnten, hat die Stadt Graz zwischen 1984 und 1986 Anschlüsse an das öffentliche Wassernetz errichtet und so für die Bewohner:innen einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung gestellt. Mittlerweile sind die damals verwendeten Gussrohre veraltet und gehören ausgetauscht. So werden im genannten Bereich ab heuer bis 2033 sukzessive rund 23,5 km Wasserleitungen ausgetauscht und erneuert. Das Investitionsvolumen beträgt 15 Millionen Euro. Finanz- und Beteiligungsstadtrat Manfred Eber: „Die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung ist eine der grundlegendsten Aufgaben einer Stadt, die wir durch diese umfangreichen Investitionen mit höchster Sorgfalt und Verantwortung gewährleisten.“