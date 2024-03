Polizei legte Wiener Taschen-Dieb (19) das Handwerk

Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen konnten Bedienstete der Polizeiinspektion Mödling einen 19-Jährigen aus Wien als Beschuldigten ausforschen. Die Polizeibediensteten erwirkten bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine Hausdurchsuchungs- und Festnahmeanordnung.

Drogen, Waffen und Co.

Diese wurde am 25. Jänner 2024 von Beamten der Kriminaldienstgruppe Mödling mit Unterstützung von Beamten der ASE WEGA der Landespolizeidirektion Wien vollzogen. Dabei haben die Polizisten Suchtmittel, verbotene Waffen und eine Gasdruckpistole, ein Blaulicht zur Verwendung an einem Fahrzeug sowie weiteres Diebesgut sichergestellt. Bei der Einvernahme verweigerte der 19-Jährige die Aussage und wurde am 25. Jänner 2024 in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.