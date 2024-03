Wau! Neue Hundezone eröffnete im Bezirk Lend

Veröffentlicht am 21. März 2024, 14:36 / ©Büro Schönbacher

Auch KFG-Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher hat an der Eröffnung teilgenommen: „Seit langem fordern wir mindestens eine Hundewiese pro Stadtbezirk zu schaffen – es freut mich, dass wir mit der neuen Hundewiese einen weiteren Freibereich für unsere Vierbeiner in der Stadt bekommen. Keinesfalls dürfen aber die fünf Grazer Bezirke, in der es leider keine einzige Hundewiese gibt, vergessen werden!“ Diese sind die Innere Stadt, St. Leonhard, Mariatrost, Ries als auch der großflächige Bezirk Andritz.

Hundewiesen als „einzige Freilaufmöglichkeit im Stadtgebiet umso wichtiger“

Zudem gebe es im Bereich der Hundewiesen viel zu tun. Fehlende Sichtschutzmaßnahmen, tiefe Löcher im Boden, bessere Beleuchtungsmaßnahmen sowie Schattenspender seien lange Forderungen seitens der Bevölkerung. „Der Platz im urbanen Raum ist beschränkt, allerdings müssen wir auf die Bedürfnisse aller Rücksicht nehmen. Hundewiesen sind per se keine artgerechte Auslaufmöglichkeit, allerdings als einzige Freilaufmöglichkeit im Stadtgebiet umso wichtiger. Selbstverständlich werden wir unser kostenloses Beratungsangebot auf öffentlichen Hundewiesen auch auf die neue Wiese in der Leuzenhofgasse ausweiten. Ich bedanke mich bei ÖVP-Bezirksvorsteher-Stellvertreter Wolfgang Krainer für die heutige Eröffnungsfeier!, so Schönbacher.