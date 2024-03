Am Samstag ist Earth Hour: Auch in Villach geht das Licht aus

Am Foto: Stadtrat Christian Pober, Atrio-Center-Manager Richard Oswald, Neukauf-Manager Andreas Wedenig, Robert Egger, Geschäftsführer von MediaMarkt Villach, Manuel Hörnler, Chef des XXXLutz in Villach und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Am Foto: Stadtrat Christian Pober, Atrio-Center-Manager Richard Oswald, Neukauf-Manager Andreas Wedenig, Robert Egger, Geschäftsführer von MediaMarkt Villach, Manuel Hörnler, Chef des XXXLutz in Villach und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Veröffentlicht am 21. März 2024, 14:55 / ©Stadt Villach / Karin Wernig

Der Earth Hour-Tag fällt heuer auf den 23. März 2024. Weltweit nehmen etwa 7.000 Städte in 178 Ländern daran teil – auch Villach. Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ): „Wir nehmen die sogenannte Earth Hour das ganze Jahr über ernst. Wir haben mit Gewerbereferenten Stadtrat Christian Pober (ÖVP) große Unternehmen in der Stadt dafür begeistert, nicht wesentliche Lichtreklamen abends deutlich früher anzuschalten.“ Laufend kommen neue Betriebe dazu und verhandelt man mit weiteren Betrieben, sich im Sinne des Klima- und Artenschutzes anzuschließen.

Intelligente Straßenbeleuchtung das ganze Jahr

Die Idee der Earth Hour passt auch perfekt zur intelligenten Beleuchtung des Radweges an der Drau. Katholnig: „In der Stadt selbst sind viele Lichter, die nicht sicherheitsrelevant sind, abgeschaltet.“ Auch in Bogenfeld ist das Pilotprojekt der intelligenten Straßenbeleuchtung erfolgreich gelaufen. Es soll bei neuen Vorhaben eingeplant werden. Das Abschalten der Beleuchtung soll auf Energieverschwendung und unnötigen Stromverbrauch aufmerksam machen.

Earth Hour in Villach

Während der Earth Hour wird Villach am kommenden Samstag die Werbeflächen der Media Lights an der Kärntner Straße, Tiroler Straße, Ossiacher Zeile und Maria-Gailer-Straße abschalten. Katholnig: „Dass Villach auch an der Earth Hour teilnimmt, ist trotzdem selbstverständlich. Viele unterschätzen das Thema, daher ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Es ist ein starkes, gemeinsames Zeichen für mehr Natur- und Umweltschutz, jede und jeder sollte sich beteiligen.“ Auch kooperiert die Stadt Villach mit dem Anti-Lichtverschmutzungsprojekt paten-der-nacht.de.