Auto abgeschossen: Polizei-Crash forderte vier Verletzte

Veröffentlicht am 21. März 2024, 15:07 / ©B.Plank/imBILDE-stock.adobe.com

Der Fahrer des Polizeifahrzeuges überquerte eine Kreuzung bei „Rot“. Grund dafür war eine Verfolgungsjagd eines Autos, welches sich zuvor weigerte anzuhalten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 27-jährigen Frau, die bei „Grün“ in die Kreuzung einfuhr. Wegen des Aufpralls kollidierte das Einsatzfahrzeug in weiterer Folge mit dem Wagen eines 29-jährigen Mannes und kippte dabei zur Seite.

Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Der Fahrer des Polizeiautos, seine beiden Kolleginnen und die 27-jährige Frau wurden bei dem Unfall leicht verletzt. „Sie wurden von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht“, teilte die Polizei Wien in einem Einsatzbericht mit. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden schwere Schäden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.03.2024 um 15:15 Uhr aktualisiert