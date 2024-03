Nächstes Halbfinalspiel steht an: KAC auf erneuten Sieg heiß

Der EC-KAC tritt am Freitag, dem 22. März 2024, erstmals in der „Best-of-Seven“-Halbfinalserie auswärts beim HC Pustertal an. Die Rotjacken, die das erste Duell klar für sich entscheiden konnten und in den laufenden Playoffs auswärts noch unbesiegt sind, werden von rund 300 Fans nach Südtirol begleitet.

Rotjacken auf nächsten Sieg aus

„Der HC Pustertal wird nach dem ersten Spiel nun sicher ein paar Umstellungen vornehmen, aber das ist uns eigentlich recht egal“, erklärt KAC-Stürmer Niki Kraus. Der EC-KAC startete am Dienstag mit einem deutlichen 7:1-Sieg auf eigenem Eis in die Halbfinalserie, inklusive des Grunddurchganges konnten die Rotjacken den HC Pustertal jetzt dreimal hintereinander bezwingen, wobei sie insgesamt nur zwei Gegentreffer kassierten. Dennoch mahnt Kraus zur Vorsicht: „Sie spielen körperlich sehr betont und intensiv, haben gefährliche Einzelspieler, auf die man stets aufpassen muss, in den ‚Eins-gegen-Eins‘-Situationen und in den Kontern. Aber wir haben hinten im Tor Sebastian Dahm als zusätzliche Absicherung, das dürfte also kein Problem werden.“

Stürmer Johannes Bischofberger erkrankt

Unverändert muss der KAC aber auf Verteidiger Tobias Sablattnig verzichten, für den die Saison verletzungsbedingt bereits beendet ist und der sich nach seiner erfolgreichen Operation am Dienstag bereits im Genesungsprozess befindet. Auch der erkrankte Stürmer Johannes Bischofberger musste das Mannschaftstraining am Donnerstag auslassen, über seinen Einsatz im zweiten Halbfinalspiel wird erst am Spieltag entschieden.