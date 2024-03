Kapfenberger Bürgermeister Fritz Kratzer tritt überraschend zurück

SPÖ-Urgestein Fritz Kratzer gab am heutigen Donnerstag überraschend seinen Rücktritt bekannt. Seit 2017 war der Politiker Bürgermeister von Kapfenberg, davor hatte er mehrere Jahre das Amt des Vizebürgermeisters inne. Jetzt steht fest: Ende Juni 2024 wird Kratzer sein Amt niederlegen.

Nachfolger steht bereits fest

„Ich habe immer sehr leidenschaftlich und extrem gerne für die Menschen in Kapfenberg gearbeitet und nun ist es an der Zeit, meine Amtsgeschäfte zu übergeben“, teilt Bürgermeister Kratzer im Zuge der Pressekonferenz mit. Er blicke auf eine erfolgreiche Amtszeit zurück, in der in Kapfenberg viele Projekte umgesetzt wurden, unter anderem eine neue Stadthalle und neue Wohnprojekte. Auch ein Nachfolger steht bereits fest: der bisherige Stadtrat für Wirtschaft- und Standortmanagement Matthäus Bachernegg. In der ersten Gemeinderatssitzung des Jahres soll Matthäus Bachernegg zum 1. Vizebürgermeister angelobt werden. Melanie Löffler-Praxmaier gibt ihr Amt als Vizebürgermeisterin ab, bleibt der Stadtgemeinde aber als Stadträtin für Soziales erhalten, heißt es.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.03.2024 um 15:29 Uhr aktualisiert