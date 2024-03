Sex-Nacht kostete 19.300 Euro: Österreicher zerrt Domina vor Gericht

Veröffentlicht am 21. März 2024, 15:34 / ©pexels.com

Es war eine durchzechte Nacht im Oktober 2023. Auch Drogen nahm der 54-jährige Österreicher in jener Nacht zu sich. Der Streifzug durch die Wiener Innenstadt endete für ihn in einem Bordell, genauer genommen in einem Transsexuellen-Studio. Dort traf er auf die Sexarbeiterin aus Italien.

Ganze Nacht bei Domina verbracht

Was erst zwei Stunden und einige Dominadienste für einen Preis von 1.600 Euro waren, endeten in einer ganzen Nacht voller Spiel und Spaß, der für den 54-Jährigen ein teures Nachspiel haben würde. Wie die „Krone“ berichtet, soll er zugestimmt haben, den Stundenpreis für die Dienste der Transfrau auf 2.000 Euro zu erhöhen. Die Italienerin selbst wollte eigentlich, dass er geht. So kam es auch, dass der 54-Jährige bis 10 Uhr vormittags im Sex-Studio blieb.

19.300 Euro für Sex-Nacht

Danach der Schock: 19.300 Euro kostete dem 54-Jährigen der Spaß, es war sein ganzes Erspartes. Um sich das Geld irgendwie zurückzuholen, ging er zur Polizei und erstattete Anzeige. Von dem nächtlichen Vergnügen im Bordell erwähnte er aber kein Wort, vielmehr sei er Opfer eines Betruges geworden. Die Spur führte zur Sexarbeiterin. Sie musste mehrere Tage zu Unrecht in Haft.

Sexarbeiterin fordert Entschädigung

Die Lüge, die er den Beamten auftischte, nahmen nun ein rechtliches Nachspiel. Bei vier Einvernahmen war der 54-Jährige bei seiner Version geblieben. Er wurde wegen des Tatbestands der falschen Beweisaussage angeklagt und letztlich auch zu 15 Monaten nicht rechtskräftig verurteilt. Die Sexarbeiterin fordert indes eine Entschädigung: Über 7.000 Euro für Anwaltskosten plus 18.000 Euro Schmerzensgeld und Entschädigung für den Verdienstausfall. Der Richter verwies die Italienerin auf den Zivilrechtsweg.