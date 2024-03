Klima-Protest in Wien: Aktivisten „platzt der Kragen“

Bereits seit Semesterbeginn ist die Letzte Generation vor den Kipppunkten mit Vorlesungsunterbrechungen, Kundgebungen mit Professoren, Farbprotesten und direkten Gesprächen mit Studierenden an Universitäten in Wien, Graz und Innsbruck präsent. Die vielen studierenden Teilnehmer des Protestmarschs, die sich gegen 16 Uhr vor dem Hauptgebäude der Universität versammelten und einen Marsch entlang des Wiener Rings antraten, zeigen die große Sorge der Studierenden angesichts der Klimakatastrophe.

“Was ist mein Wissen wert?”

Luise Dorau (19) studiert Umwelt- und Bioressourcenmanagement und fragt sich: “Was ist mein Wissen wert, das ich tagtäglich an der Uni gelehrt bekomme, wenn ich nicht danach handle? Was ist das bitte für eine Regierung, die uns Märchen erzählt?” Der 21-jährige Tiroler Nicolas Wagner studiert ebenso in Wien und sieht das ähnlich wie seine Vorrednerin: “In unseren Universitäten steckt das Wissen, das uns vor Augen führt, was uns ohne wirksame Klimapolitik bevorsteht. Ich fordere die Bundesregierung auf, den Klimarat der Bürger nicht länger zu ignorieren.“

©Letzte Generation Österreich |

Sprecher mit klarem Statement

„Die Studierenden, die um 16 Uhr vom Hauptgebäude der Universität Wien einen Protestmarsch starteten, lassen sich nicht hinters Licht führen. Sie wissen, vor welchem Abgrund unser Planet und unsere demokratische Grundordnung stehen”, so Sprecher Bernhard Schaller (31).