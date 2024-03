Leiche gefunden: Vermisster Mann (54) trieb tot im Bachbett

Eine Suchaktion unter Beteiligung der Bergrettung Westendorf, der Suchhundestaffel der Bergrettung, der Drohne der Feuerwehr Kufstein, der Feuerwehr Brixen und der Polizei wurde eingeleitet. Wenige Stunden später, am heutigen Donnerstag, 21. März 2024, gegen 2.30 Uhr, mussten die Suche ohne Erfolg unterbrochen.

Leiche Stunden später entdeckt

Am Donnerstagvormittag, 21. März 2024, wurde bei einem Suchflug mit dem Polizeihubschrauber die Leiche des Mannes in einem abschüssigen, zerklüfteten Gelände in einem Bachbett in Brixen im Thale aufgefunden. Der Leichnam wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Eine Obduktion wurde angeordnet.