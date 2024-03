Künstliche Intelligenz kommt jetzt auch am Affenberg zum Einsatz

Auf dem Affenberg – einem beliebten Ausflugsziel nahe Villach – leben die Japanmakaken wie in freier Wildbahn. Das vier Hektar große Areal wird von der Universität Wien als Außenstelle für die Primatenforschung betrieben. Mit dem Projekt Smart Monkey Lab wollen die Forschenden die klassische Verhaltensforschung an Primaten mit digitalen Technologien, die mit künstlicher Intelligenz arbeitet, verknüpfen. „Wir bemühen uns, zu verstehen, was das Forscherteam braucht und entwickeln technologische Lösungen“, sagte Gernot Paulus von der FH Kärnten. Da sei zum einen die Datenbank, in der das Forscherteam die Daten aller Individuen finden und ablegen kann. Dazu kommt die Drohnentechnologie, mit der die Affen beobachtet werden, ohne sie durch Störungen zu beeinflussen. Als Herzstück des Projektes nannte Paulus die Gesichtserkennung, mit der es möglich sei, jedes einzelne Individuum aus der Gruppe erkennen zu können.

Forschung für den Artenschutz

Lena Pflüger, die seit neun Jahren an den Japanmakaken in Landskron forscht, verwies auf das komplexe soziale Netzwerk der Primaten, das mit dem des Menschen vergleichbar sei. Die neuen Technologien seien ein Meilenstein auf dem Weg, die sozialen Dynamiken zu verstehen. „Japanmakaken leben in großen Gruppen und haben ein unglaublich komplexes Sozialsystem. Sie agieren in der Gruppe fast schon politisch“, erklärte die Wissenschaftlerin. Pflüger betonte auch die Bedeutung ihrer Forschung für den Artenschutz.

Saisonale Unterschiede bei den Affen

Die Tiere würden sich im Laufe ihres Lebens verändern und es gäbe auch saisonale Unterschiede, wie Sommer- und Winterfell. An diesen Gegebenheiten können unterschiedliche KI-Aspekte erforscht werden. Den Forscherinnen und Forschern sei durchaus bewusst, dass diese Technologie durchaus dystopische Überwachungsfantasien befeuern könnte. „Wenn man mit den Tieren arbeitet, ist es wichtig, viel über sie zu lernen. Bei den Monitoringsystemen ist relevant, dass wir den Tieren als Beobachter nicht überall nachgehen möchten, um sie nicht zu stören“, erklärte Pflüger. „KI ist natürliche ein großes Thema. Wir sehen, was die Technologie kann und was nicht und lernen auch, die Technologie besser zu verstehen und besser damit umzugehen“, ergänzte Paulus die technische Sicht.

Gesichtserkennungs-App für Besucher

Der Affenberg ist im Sommer auch für Publikum zugänglich und dieses soll nun ebenfalls in die Forschung eingebaut werden. Mittels einer Gesichtserkennungs-App können Besucherinnen und Besucher die einzelnen Individuen erkennen. Die so generierten Daten fließen dann wieder ins Smart Monkey Lab und geben weiteren Aufschluss über das Sozialgefüge der Tiere. (APA / red. 21.03.2024)

©Abenteuer Affenberg/Burg Landskron