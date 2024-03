Der K-Pop-Day kommt nach Klagenfurt

Am Samstag

Veröffentlicht am 21. März 2024, 19:01 / ©Jugendkulturzentrum Kwadrat

Egal ob BTS, BLACKPINK oder NCT 127, hier kommt jeder K-Pop-Fan auf seine Kosten. Das Jugendkulturzentrum Kwadrat lädt am Samstag, dem 23. März 2024, zum K-Pop Day. Von 15 bis 20 Uhr können K-Pop Begeisterte in der Messehalle (Messeplatz 1, Halle 10) in Klagenfurt aufeinandertreffen, Fotokarten schmücken, Bubble-Teas schlürfen und vieles mehr.

©Jugendkulturzentrum Kwadrat

Programm: