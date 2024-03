Betrüger gab sich als bekannter Musiker aus

Mit der Aussicht auf ein Meet & Greet mit einem bekannten Musiker lockten Betrüger im Feber 2023 eine 71-jährige Klagenfurterin in die Falle. Der Frau entstand damals ein Schaden in fünfstelliger Höhe. „Der Sachverhalt wurde in Wien zur Anzeige gebracht“, teilt man seitens der Kärntner Polizei mit. Es sollte allerdings nur der Anfang gewesen sein.

Klagenfurterin fiel zweimal auf selben Betrug hinein

Denn im Jänner 2024 wurde die Frau abermals von einem Unbekannten über einen Messengerdienst kontaktiert. „Dieser gab an, dass er der echte Musiker sei und von dem Betrug erfahren habe“, erklären die Beamten. Da er ein schlechtes Gewissen hätte, versprach er ihr einen Teil des Schadens aus eigener Tasche zurückzahlen. Dazu sollte sich die Frau aber ein Konto bei einem amerikanischen Geldinstitut anlegen. Für angeblich entstehende Aufwände und Gebühren überwies sie weiters mehrere Beträge via Gutscheinkarten. „In Summe entstand ihr bis heute ein Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe“, so die Polizisten abschließend.