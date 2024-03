Jubiläums-Apfelessig: Erlös kommt Menschen in Not zugute

Ein gutes Leben für alle: Das ist nicht nur die Vision der Caritas Steiermark anlässlich ihres 100-Jahr-Jubiläums, sondern spiegelt sich auch in der Unternehmensphilosophie der Essig- und Edelbrand-Manufaktur Gölles wider. Bereits in der Vergangenheit unterstützte die Manufaktur Gölles Projekte der Caritas Steiermark. Eine Kooperation mit der Caritas im 100. Jahr ihres Bestehens lag daher nahe – entstanden ist daraus eine Sonderedition eines Klassikers aus der Manufaktur Gölles: der Jubiläums-Apfelessig, durch dessen Verkauf Menschen in Not in der Steiermark unterstützt werden. Pro verkaufter Flasche geht dabei 1 Euro an Projekte der Caritas Steiermark, die Menschen in Notsituationen begleiten und stützen.

Langjährige Partner

Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler weiß: „Die Manufaktur Gölles ist ein langjähriger Partner und Förderer, mit dem wir als Caritas schon einige Projekte realisieren durften. Als traditionsreiche, steirische Unternehmer teilen Alois und Herta Gölles die Werte der Caritas und machen sie auch in ihrem unternehmerischen Tun sicht- und spürbar. Daher freut es mich sehr, dass es uns anlässlich unseres 100-Jahr-Jubiläums gelungen ist, mit dem nun zum Verkauf stehenden Apfelessig ein Produkt zu schaffen, durch dessen Erlös wir gemeinsam Menschen in Not in der Steiermark zu unterstützen können.“ Auch bei Alois Gölles, Manufaktur Gölles, ist die Freude groß: „Seit Bestehen unserer Manufaktur, also seit den 80er-Jahren, setze ich mich gemeinsam mit meiner Frau Herta für Bedürftige ein. Anfangs waren das kleinere Initiativen in der näheren Umgebung. In den letzten Jahren wurden zusätzlich in Zusammenarbeit mit der Caritas auch erfolgreich mehrere soziale Projekte in Afrika und Indonesien unterstützt. Heuer unterstützen wir Projekte der Caritas in der Steiermark. Das Jubiläum „100 Jahre Caritas Steiermark“ nehmen wir zum Anlass, eine Sonderedition herauszugeben. Eines unserer wichtigsten Produkte, der Apfelessig, ein allseits beliebter Klassiker, steht Pate dafür.“