Sonne blinzelt am Freitag bald durch die Wolken

Veröffentlicht am 21. März 2024, 21:54 / ©Elisa Auer

Zwar startet der Freitag teils noch stärker bewölkt, tagsüber sollte sich dann aber in der gesamten Steiermark recht sonniges Wetter durchsetzen. „Ein paar Wolken werden aber weiterhin dabei sein“, so die Meteorologen von Geosphere Austria. Es wird zudem wieder mild! Am Nachmittag klettern die Temperaturen auf 16 bis 19 Grad.