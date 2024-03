Kärntens Special-Olympics Sportler brachten 56 Medaillen nach Hause

Special Olympics ist die größte internationale Sportbewegung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Aus Kärnten haben heuer 13 Teams an den Nationalen Special Olympics Winterspielen teilgenommen. Die Bewerbe wurden in Schladming, der Ramsau, in Seiersberg-Pirka und in Graz ausgetragen.

Diese Kärntner Teams waren dabei! BSV Spittal an der Drau

Caritas mit dem „Team Lebensgestaltung“

Diakonie de La Tour mit ihren drei Teams Waiern, Lindenschlössl und Treffen

Dream Team BSV Spittal

IntegrationsZentrum „Rettet das Kind“

Lebenshilfe Kärnten

Lebensraum Birkenhof

DSG-BSV Team Grafenstein

SV Villach

Tanzakademie Adler-Wiegele

Zablatnik Sisters

Empfang im Konzerthaus Klagenfurt

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landessportdirektor Arno Arthofer hießen am Mittwoch die erfolgreichen Sportler im Konzerthaus Klagenfurt willkommen. Immerhin sind sie mit 56 Medaillen – davon 16 in Gold, 24 in Silber und 16 in Bronze – nach Kärnten zurückgekehrt! „Ich habe mich über jede Medaille, die ihr in der Steiermark gewonnen habt, enorm gefreut“, betonte Kaiser. Landessportdirektor Arthofer berichte von seinem Besuch bei den Nationalen Special Olympics Winterspielen: „Die Veranstaltung war von Wertschätzung und Herzlichkeit getragen und ein unvergessliches Erlebnis. Es ist schön zu hören, wie die Medaillen, die ihr gewonnen habt, heute im Saal klimpern.“

1.100 Sportler nahmen an den Titelkämpfen teil

Die Nationalen Spiele finden in Österreich seit 1993 alle zwei Jahre abwechselnd im Sommer und im Winter statt. Medaillen wurden heuer in den Sportarten Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Floorball, Langlaufen, Schneeschuhlauf, Ski Alpin, Stocksport, Tanzsport, MATP (Motor Activity Training Program) und erstmals auch im Klettern vergeben. An den Titelkämpfen nahmen 1.100 Sportler teil, die von 400 Trainern betreut wurden. Rund 600 freiwillige Helfer sorgten für einen reibungslaufen Ablauf.

