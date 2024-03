Alkolenker verursachte drei Unfälle am Heimweg von Lokal

Nicht einen, sondern gleich drei (!) Verkehrsunfälle verursachte ein Alko-Lenker am Donnerstagabend auf seinem Nachhauseweg von einem Lokal in Klagenfurt. Bereits als er sein Auto vom Parkplatz des Gastronomiebetriebes auf die Siebenhügelstraße lenken wollte, kollidierte er beinahe mit dem Wagen einer 35-jährigen Klagenfurterin. Vor ihr her fuhr er dann, bis zur Kreuzung mit der Troyerstraße. Dort hielt er plötzlich an und setzte unvermittelt zurück! „In der Folge touchierte er mit dem dahinter stehenden Fahrzeug der 35-Jährigen“, berichtet die Polizei. Doch damit war die wilde Fahrt längst nicht beendet. Anstatt stehenzubleiben, bog der Mann nämlich nach rechts in die Troyerstraße ein. Im Vorbeifahren touchierte der Unfalllenker dann auch noch den Wagen einer 18-Jährigen. Auch dies schien ihn nicht zu kümmern.

Dritter Unfall folgte

In jener Kurve, in welcher der Nautilusweg in die Kranzmayerstraße mündet, kam es schließlich zu Unfall Nummer drei! „Der entgegenkommende Alko-Lenker kam einer 26-Jährigen so weit auf ihre Straßenseite entgegen, dass es zu einer seitlichen Kollision kam“, teilen die Beamten mit. Auch nach diesem Verkehrsunfall setzte der Unfalllenker seine Fahrt einfach fort. „Da das Kennzeichen bekannt war, konnte der Unfalllenker aber ausgeforscht und gegen 19.30 Uhr an seiner Wohnadresse angetroffen werden“, so die Polizisten. Er gab an, dass er sich an keinen Unfall erinnern könne. Ein durchgeführter Alkomattest ergab eine starke Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihm vor Ort abgenommen. Er wird wegen der diversen Verwaltungsübertretungen zur Anzeige gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2024 um 06:49 Uhr aktualisiert