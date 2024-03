Unfall am Klagenfurter Südring forderte eine Verletzte

Eine 51-jährige Klagenfurterin wollte am Donnerstagabend mit ihrem Wagen an einer Kreuzung am Südring nach links in die Rosentaler Straße einbiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem Auto einer 20-jährigen Klagenfurterin.

Eine Verletzte

Dieses wurde bei dem Unfall verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt eingeliefert werden. „Ihr 16-jähriger Beifahrer sowie auch die 51-Jährige und deren 12-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt“, teilt man seitens der Polizei mit. Ein mit beiden Lenkerinnen durchgeführter Alkomattest verlief negativ.