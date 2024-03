Nächtlicher Einsatz: Geisterfahrer auf A2 unterwegs

Gegen 3.15 Uhr fuhr der 51-jährige Italiener bei der Auffahrt Lafnitztal auf die A 2, auf die in Richtung Villach führende Fahrbahn, in Richtung Wien auf. Er bemerkte sofort, dass er als Geisterfahrer unterwegs war und lenkte seinen Pkw an den rechten Fahrbahnrand. Zum selben Zeitpunkt war aus Richtung Wien ein Schwertransporter mit Begleitfahrzeug unterwegs. Der Lenker des Begleitfahrzeuges bemerkte den Geisterfahrer und schaltete das Blaulicht ein. In weiterer Folge blockierte er die A2 mit seinem Fahrzeug. Es kam zu keinem Unfall.

Keine Alkoholisierung

Eine mit dem Lenker durchgeführte Atemluftuntersuchung ergab keine Alkoholisierung. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß. Die Südautobahn A2, in Fahrtrichtung Villach, war im Bereich der Anschlussstelle Lafnitztal bis 3.50 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Es kam zu einem Rückstau von etwa 300 Meter.