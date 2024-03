Schwerer Verkehrsunfall im Lavanttal: Stand Lenker unter Drogen?

Veröffentlicht am 22. März 2024, 09:12 / ©5 Minuten

Der Vorfall ereignete sich im November 2023 in St. Andrä im Lavanttal. Der 28-Jährige hatte – wie berichtet – den Vorrang an einer Kreuzung missachtet und ist in der Folge mit einem 15-jährigen Mopedlenker kollidiert. Dabei erlitt der Bursche schwere Verletzungen und musste von der Rettung ins Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert werden.

Stand Autofahrer unter Drogen?

Bei der darauffolgenden Untersuchung des Autofahrers wurde schließlich eine Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt. Laut Anklageschrift soll er unter dem Einfluss von Cannabiskraut und Psychopharmaka gestanden haben. Aus diesem Grund muss er sich am kommenden Mittwoch, dem 27. März 2024, vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zum Richter wurde Manfred Herrnhofer bestellt.