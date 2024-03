Hohe Strafen: Das sollten Italien-Urlauber jetzt unbedingt beachten

Rund um Ostern und die Feiertage zieht es etliche Kärntner in den Süden! Vor dem Urlaub solltet ihr euer Auto aber nicht nur gut durchchecken, sondern euch auch über die Verkehrsregeln im Ausland informieren. Diese wurden in Italien nämlich kürzlich geändert. Wurden die Zweiräder in unserem Nachbarland nämlich bisher ohne besondere Kennzeichnung transportiert, könnten nach den aktuell geltenden gesetzlichen Bestimmungen eine oder mehrere Warntafeln anzubringen sein. Ansonsten drohen Strafen bis zu 345 Euro!

Rot-weiße Warntafel beim Radtransport anbringen

Denn wer in Italien etwas transportiert, das in der Länge über das Heck hinausragt oder einen Heckträger verwendet, muss eine rot-weiße Warntafel anbringen, informiert man seitens des ÖAMTC. Nimmt die nach hinten überstehende Ladung die gesamte Fahrzeugbreite ein, müssen sogar zwei der Warntafeln links und rechts am seitlichen Ende der Ladung angebracht werden. Die transportierten Räder dürfen auch nicht über die Autobreite hinausragen. „Nach einer neuen Interpretation des italienischen Gesetzgebers, gelten Fahrräder als schwer erkennbare Ladung. Das heißt, sie dürfen am Heckträger nicht breiter sein als das Auto selbst. Entscheidend ist die Breite an den Schlussleuchten“, erklärt der ÖAMTC-Rechtsexperte Patrick Boschitz. Für Lenker von kleineren oder mittelgroßen Autos bedeutet dies das Ende der Fahrradtransportmöglichkeit am Heckträger. Auch bei SUVs kann es, abhängig von der Größe Fahrrades, knapp werden.

©ÖAMTC Kärnten ÖAMTC-Rechtsexperte Patrick Boschitz

Richtige Ladungskennzeichnung

„Besonders wichtig ist die richtige und sichere Kennzeichnung der Ladung. Grundsätzlich gilt beim Transport in Italien: Jede nach hinten hinausragende Ladung muss mit einer 50 x 50 Zentimeter großen, rot-weiß schraffierten (fünf rote Streifen), reflektierenden Warntafel gekennzeichnet sein. Geeignete Warntafeln sind an allen Kärntner ÖAMTC Stützpunkten erhältlich“, informiert Boschitz. Die Tafel sei auch anzubringen, wenn lediglich ein Heckträger (mit oder ohne Ladung) angebracht ist.

©ÖAMTC Kärnten | Nicht erlaubt: Fahrrad ist breiter als das Auto. ©ÖAMTC Kärnten | Auch bei einem SUV wird es knapp.

Keine Ausnahmen mehr

Seit einer Gesetzesänderung im August 2023 waren Heckträger, die mit einem roten Kfz-Kennzeichen und eigener Beleuchtung ausgestattet sind, von dieser Regelung ausgenommen. Es durfte auf eine Warntafel verzichtet werden. Diese Gesetzesänderung wurde inzwischen jedoch wieder ausgesetzt. Ob die Ausnahmeregelung wieder in Kraft tritt, wird frühestens im Sommer entschieden.