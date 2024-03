Neue Pizzeria eröffnet in Leoben

Veröffentlicht am 22. März 2024, 10:00 / ©Montage: Google Streetview/pexels

„Ristorante Pavarotti Leoben“, so der Name des neuen Lokals, welches in Leoben Donawitz (Im Tal 17) im ehemaligen „Drei Raben“ eröffnen wird. Wie die Betreiber bereits auf Facebook verraten, wird das Restaurant täglich von 11 bis 22 Uhr seine Pforten für Gäste öffnen. Zur morgigen Eröffnungsfeier wird geladen.