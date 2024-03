160 Straftaten geklärt: Drei Täter wurden festgenommen

Veröffentlicht am 22. März 2024, 10:19 / ©fotolia.com

Nunmehr konnten drei rumänische Staatsbürger im Alter von 21, 33 und 37 Jahren von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich als Haupttäter festgenommen werden. Sechs weitere Mittäter wurden ebenfalls ausgeforscht, angezeigt und sind flüchtig. Der Tätergruppierung konnten schlussendlich mehr als 160 Straftaten in Niederösterreich und Wien zugeordnet werden, der Gesamtschaden beträgt 500.000 Euro.

Fahrzeuge aufgefunden

Die vorerst unbekannte Tätergruppierung verübte zumindest seit Mai 2023 in Niederösterreich und Wien Baustelleneinbruchsdiebstähle inkl. Fahrzeugdiebstähle und Wasch-/Staubsaugerautomateneinbruchsdiebstähle. Die gestohlenen Fahrzeuge konnten in Wien wieder aufgefunden werden. Im Zuge der Baustelleneinbrüche wurden in mehreren Fällen Fahrzeuge zum Abtransport des gestohlenen Werkzeuges bzw. der gestohlenen Maschinen und zur Verwendung von weiteren Straftaten gestohlen. Der 21 und der 37-Jährige spionierten die Baustellen zuvor aus und brachen die Container danach auf. Das aus den Containern gestohlene Werkzeug bzw. die gestohlenen Baumaschinen wurden von den Beschuldigten kurze Zeit nach den Einbrüchen wieder verkauft.

Täter festgenommen

Aufgrund der peniblen Tatortarbeiten und Sicherungen von Spuren wurden DNA-Treffer erzielt, wodurch die Beschuldigten ausgeforscht werden konnten. Durch die zuvor von der Staatsanwaltschaft St. Pölten angeordneten Festnahme- bzw. Hausdurchsuchungsanordnungen und der Unterstützung der Sondereinheit WEGA, wurden die drei Beschuldigten im Alter von 21, 33 und 37 Jahren in deren Unterkunftsadressen in Wien festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Im Zuge der Beschuldigteneinvernahmen zeigten sich die drei Festgenommen zu den bis zu dem Zeitpunkt bekannten Straftaten, umfangreich geständig.

Sechs weitere Beschuldigte

Durch die anschließenden umfangreichen Ermittlungen konnten noch sechs weitere, rumänische Beschuldigte ausgeforscht werden, welche in unterschiedlichsten Konstellationen, jedoch immer gemeinsam mit den Haupttätern, wegen Baustelleneinbrüche und Fahrzeugeinbrüche angezeigt wurden. Deren Aufenthaltsorte sind nicht bekannt, sie sind nur teilweise in Österreich gemeldet.

Hoher Gesamtschaden

Der Tätergruppierung konnten schlussendlich mehr als 160 Straftaten in Niederösterreich und Wien zugeordnet werden, wobei ein Gesamtschaden in der Höhe von einer halben Million Euro entstand.

Straftaten 70 Baustellencontainer ED’s (davon 11 versucht)

14 Einbruchsdiebstähle in Baustellenlagerräume (davon 3 versucht)

47 SB – Wasch-, Staubsaugerautomaten Einbruchsdiebstähle

12 Einbruchsdiebstähle in unterschiedliche Automaten (davon 3 versucht)

4 KFZ Diebstähle

7 KFZ Einbruchsdiebstähle

2 Wohnungseinbruchsdiebstähle

1 Verstoß nach dem Waffengesetz

6 sonstige strafbare Handlungen (Treibstoffdiebstahl und unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen)