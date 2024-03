3.500 Euro pro m²: Leistbare Eigentumswohnungen entstehen in Klagenfurt

Veröffentlicht am 22. März 2024, 10:57 / ©Neue Heimat

Die „Neue Heimat – Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft Kärnten GesmbH“ errichtet im Osten von Klagenfurt, im neu wachsenden Stadtteil Harbach, aktuell 70 Eigentumswohnungen zwischen 45 und 126 Quadratmetern. Diese sollen vor allem eines sein, nämlich leistbar! Der Einstiegspreis einer Wohnung liegt bei 169.000 Euro, teilt man auf Nachfrage von 5 Minuten mit. Je nach gewählter Größe – zur Auswahl stehen Zwei-, Drei- und Vier-Zimmerwohnungen – bewegt sich der durchschnittliche Kaufpreis etwa zwischen 233.400 und 350.100 Euro. Zum Vergleich: Laut dem Immobilienpreisspiegel von wohnungsboerse.net liegt der durchschnittliche Kaufpreis für eine 30-Quadratmeter-Wohnung in Klagenfurt aktuell bei 4.856,96 Euro pro Quadratmeter, für eine 60-Quadratmeter-Wohnung zahlt man derzeit durchschnittlich 4.373,17 Euro pro Quadratmeter. Bei dem neuen Bauprojekt „HeimatGlück“ würde der Preis etwa zwischen 3.500 und 4.000 Euro liegen.

Tiefgarage, Dachgarten und Photovoltaik

Zudem sollen die Wohnungen alle Stückchen spielen! Neben Eigengärten, Balkonen oder Loggien gehört zu jedem Apartment auch ein Tiefgaragenabstellplatz, der ab 17.900 Euro gekauft werden kann. Zusätzliche Parkmöglichkeiten bieten zehn oberirdische Abstellplätze, die ebenfalls erworben werden können. Auch wird es einen allgemein zugänglichen Dachgarten geben. Ein vollausgestatteter Multifunktionsraum im Erdgeschoss – nutzbar als Coworking-Bürofläche oder für Geburtstagsfeiern – komplettiert das Wohnkonzept. Hinzu kommen Zusatzangebote wie z. B. der Kauf von zwei zusätzlichen Photovoltaik-Paneelen, eine E-Ladestation direkt auf dem eigenen Tiefgaragenstellplatz oder Nutzung der Sozialraumkoordination der Diakonie de La Tour.

Millionen werden investiert

In der ersten Baustufe werden rund 23,9 Millionen Euro investiert. Für das Konzept verantwortlich zeichnet sich Architekt Sebastian Horvath der Lendarchitektur ZT GmbH. Der Verkauf der HeimatGlück-Eigentumswohnungen erfolgt über das Team der Innovation Wohnen GmbH. Dahinter steckt die bereits in Villach erfolgreiche Immobilienvermarkter-Familie Nageler. Der neue Firmen-Standort in Klagenfurt wurde im Jahr 2021 eröffnet. Geschäftsführer ist Raphael Nageler.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2024 um 11:00 Uhr aktualisiert