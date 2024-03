„Nach 33 Jahren“: Grazer Boutique schließt ihre Pforten

Verkaufsrabatte werden im Schaufenster der Boutique angepriesen und lassen die traurige Kunde schon erahnen: „Wir schließen am 30. März 2024“, so steht auf einem Zettel in der Auslage geschrieben. Insgesamt 33 Jahre wurde in der Grazer Innenstadt elegante Damenmode verkauft. Nun geht eine Ära zu Ende und die Betreiber blicken stolz auf die Zeit zurück. Sie wollen ihren Stammkunden zum Abschied ihren Dank aussprechen für die „Treue und das Wohlwollen in all diesen Jahren“. Ein Nachfolger für die Räumlichkeiten wird gesucht, heißt es weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2024 um 11:02 Uhr aktualisiert