Zecken-Impfaktion: „Viele vergessen auf die Auffrischung“

Mit dem Erwachen des Frühlings kommen auch die Zecken wieder zum Vorschein: „Bricht nach einem Zeckenbiss FSME aus, kann diese selbst nicht behandelt werden. Nur die Symptome lassen sich lindern. FSME greift die Gehirnsubstanz an und kann auch Lähmungen hervorrufen. Der einzige zuverlässige Schutz ist die Impfung. Nur so konnten in den vergangenen Jahren Tausende Erkrankungen und viele Todesfälle vermieden werden“, informiert Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ).

Land startet FSME-Impfaktion

Im Vorjahr wurden österreichweit 104 Patienten wegen FSME hospitalisiert, bei mehr als 60 Prozent kam es zu einer schweren neurologischen Erkrankung. Betroffen waren Patienten im Alter von 3 Jahren bis 84 Jahre. „Der einzige zuverlässige Schutz ist die Impfung“, weiß Prettner. Das Land Kärnten bietet daher auch heuer eine FSME-Impfaktion an: Um 32 Euro für Erwachsene und 27 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre kann sich die Bevölkerung kostengünstig in allen Gesundheitsämtern impfen lassen. „Der Impfstoff ist in den Gesundheitsämtern (in den Bezirkshauptmannschaften bzw. Magistraten der Städte Klagenfurt und Villach) vorhanden. Er muss also nicht im Vorfeld in einer Apotheke besorgt werden“, erklärt Prettner. Die Impfung wird dann auch gleich in den Impfpass eingetragen. Zudem wird eine Impfbestätigung für die jeweilige Sozialversicherung/Krankenkasse ausgestellt, damit auch ein Kostenzuschuss beantragt werden kann. Im Vorjahr wurden auf den Kärntner Gesundheitsämtern knapp 10.400 FSME-Impfungen vorgenommen.

Info: Die Impfzeiten der Gesundheitsämter sind online auf der Homepage des Landes Kärnten abrufbar.

Auffrischungsimpfung nicht vergessen

Im wissenschaftlich abgesicherten, korrekten Impfschema seien – laut Prettner – mittlerweile nur mehr 46 Prozent aller Österreicher. „Viele Menschen ‚vergessen‘ auf die notwendige Auffrischungsimpfung“, warnt die Referentin. Wie Karin Schorna-Drescher vom Sanitätswesen in der Gesundheitsabteilung des Landes informiert, sollte die Impfung nach der Grundimmunisierung nach drei Jahren, danach alle fünf Jahre aufgefrischt werden.