Dramatische Szenen am Morgen: Frauen gingen im Bus aufeinander los

Am heutigen Morgen kam es zu einer Auseinandersetzung in einem Bus der Grazer Linien. Zwei Frauen gerieten offenbar in Streit, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt. Sie haben sich zuerst gegenseitig beschimpft und anschließend attackiert. „Die Ermittlungen zum Verdacht auf Körperverletzung sowie der gefährlichen Drohung laufen derzeit“, heißt es weiter von der Polizei. Eine der Frauen wurde vorläufig festgenommen, so der Stand heute Vormittag.