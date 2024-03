Kleinen Forschern steht in Villach bald Mini-Labor zur Verfügung

Veröffentlicht am 22. März 2024, 12:46 / ©Bernhard Knaus

Viel Holz, große Fenster, welche die Landschaft einrahmen, ein Niedrigstenergiekonzept – so präsentiert sich der neue Kindergarten mit dem Mini Educational Lab ab dem kommenden Herbst. Die Gleichenfeier im tpv Technologiepark Villach fand am Donnerstag statt. Das Kindergartenprojekt mitsamt Forschungslabor für Drei- bis Sechsjährige liegt im Zeitplan. „Beste Ausbildung für die Kinder ist uns ebenso wichtig wie genügend Betreuungsplätze für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Darum haben wir vor Jahren eine Kindergartenoffensive gestartet und in jüngster Zeit 200 neue Betreuungsplätze geschaffen“, erläutert Bürgermeister Günther Albel (SPÖ).

©Bernhard Knaus Am Foto: Bürgermeister Günther Albel und Alfred Preiml, Bauleiter der Stadt Villach (v.l.)

Weitere Projekte sind in der Pipeline

Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) ist es vor allem auch ein großes Anliegen, im Mini Educational Lab schon kleine Mädchen für Technik und Forschung zu begeistern. Stadtrat Harald Sobe (SPÖ) zeigte sich stolz, dass das nachhaltige Gebäude voll in der Villach-Philosophie #grenzenlosgrün errichtet wird. Architekt Alfred Bramberger schilderte die vielen nachhaltigen Details des dreigeschossige, in moderner, nachhaltiger Holzbauweise errichteten Gebäudes. Für die Gleichenspruch-Tradition war Thomas Haider als jüngster Baustellenmitarbeiter zuständig. Geheizt wird das Haus mittels Erdsonden. Neben einer mechanischen Raumlüftung ist auch eine großflächige PV-Anlage vorgesehen.

Drei neue Kindergartengruppen

Parallel zum Mini Educational Lab, das allen Kindergärten offen steht, werden im tpv-Kindergarten im Herbst drei Kindergartengruppen für insgesamt 72 Mädchen und Buben eröffnet. Zusätzlich sind eine Kindertagesstätte mit 15 Plätzen sowie eine Betriebsküche untergebracht.