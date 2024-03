Nach Sex mit 15-Jähriger: Bekommt Ex-Trainer Fußfessel?

Veröffentlicht am 22. März 2024, 13:27 / ©APA/THEMENBILD

Der Trainer soll auch zwei weitere junge Sportlerinnen begrapscht haben. Das Urteil, mit dem auch ein Tätigkeitsverbot verhängt wurde, ist mittlerweile rechtskräftig. Aufgrund einer Gesetzeslücke hat der Mann jetzt allerdings gute Chancen, den unbedingten Strafteil von fünf Monaten nicht verbüßen zu müssen.

Bis zu drei Jahre Haft

Der mittlerweile 42-Jährige hatte sich mit einer 15 Jahre alten Spielerin zum Sex in seiner Wohnung getroffen. Da keine Gewalt im Spiel war und die Betroffene zu diesem Zeitpunkt keine unmündige Minderjährige mehr war, wurde er ausschließlich wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses verurteilt. Diese Bestimmung sieht bis zu drei Jahre Haft vor.

Kriterien für Bewilligung der Fußfessel

Grundsätzlich kommt für verurteilte Straftäter der elektronisch überwachte Hausarrest, die sogenannte Fußfessel, in Betracht, wenn die zu verbüßende Freiheitsstrafe zwölf Monate nicht übersteigt. Bei Sexualstraftätern sind jedoch weitere Kriterien eingezogen. So wird ihnen die Fußfessel erst bewilligt, nachdem sie die Hälfte der über sie verhängten Strafe, mindestens drei Monate verbüßt haben. Allerdings sind die Sexualdelikte, bei denen der Strafantritt in einer Justizanstalt und ein Absitzen zumindest eines Teils der Strafe zwingend vorgeschrieben ist, im Strafvollzugsgesetz taxativ aufgezählt.

Elektronisch überwachter Hausarrest

Das heißt, dem Ex-Fußballtrainer wäre ein Antrag auf elektronisch überwachten Hausarrest wohl zu bewilligen. Unter den Voraussetzungen, dass er über eine geeignete Wohnmöglichkeit verfügt, ein Einkommen bezieht und allenfalls gemeinsam mit ihm im Haushalt lebende Personen keine Einwände haben. Es müsste, um dem StVG genüge zu tun, nur sichergestellt sein, dass er den elektronisch überwachten Hausarrest nicht missbrauchen wird.

Angeklagter nicht geständig

Der Mann hatte sich in seiner Verhandlung zu den gravierendsten Punkten der Anklage nicht geständig verantwortet. Das Erstgericht hatte über ihn ein zeitlich unbefristetes Tätigkeitsverbot als Trainer und Betreuer von Kindern und Jugendlichen verhängt. (APA/red 22.03.2024)