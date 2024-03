„Licht aus“: Deshalb wird es in Graz am Samstag dunkel

Veröffentlicht am 22. März 2024, 13:39

Licht aus heißt es auch dieses Jahr: Am Samstag, dem 23. März 2024, setzen Städte, Unternehmen und Privatpersonen überall auf der Erde von 20.30 bis 21.30 Uhr ein gemeinsames Zeichen für den Klimaschutz. Die mittlerweile 18. Aktion (die erste Earth Hour des WWF fand 2007 statt) dreht sich um nachhaltige Ernährung. Graz ist das Thema so wichtig, dass die Scheinwerfer am Samstagabend bei eigen Objekten erst gar nicht angedreht werden.