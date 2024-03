„The Beautiful Game“: Grazer Fußball Welt-Cup inspiriert Netflix

Inspiriert vom Homeless World Cup, erzählt „The Beautiful Game“ die Geschichte einer englischen Mannschaft, die sich auf das globale Turnier in Rom vorbereitet. In letzter Minute entscheidet sich ihr Trainer, den Stürmer Vinny einzusetzen. Um dem Team zu helfen, muss sich Vinny zunächst seinen persönlichen Problemen und seiner Vergangenheit stellen.

Zwölf ÖSV-Spieler dabei

Regisseurin Sharrock und Drehbuchautor Frank Cottrell-Boyce haben für die Produktion eng mit der Homeless World Cup Foundation zusammengearbeitet und viele ehemalige Spieler getroffen. Aus den Gesprächen und Geschichten entwickelte Cottrell-Boyce die Charaktere für das Sportdrama. In den Hauptrollen sind als Trainer Bill Nighy („Der Fluch der Karibik“) und Micheal Ward („Blue Story“) zu sehen. Zwölf Spieler aus dem österreichischen Team waren bei den Dreharbeiten in Rom dabei und wirken als Statisten mit.

Erster Anpfiff in steirischer Landeshauptstadt

„Der Film handelt davon, erfolgreich gegen alle Schwierigkeiten anzukämpfen – und genau darum geht es beim Homeless World Cup“, beschreiben die Produzenten von Blue Ray Pictures die Idee hinter „The Beautiful Game“: „Der Film zeigt die Hoffnung, das sportliche Geschehen und die Freude an diesem Turnier ebenso wie das große Potential von Menschen am Rand der Gesellschaft.“ Mit dem Anpfiff auf dem Hauptplatz 2003 wurde Erfolgsgeschichte geschrieben. Jetzt kommt der „Homeless World Cup“ in der Spielfilm-Version „The Beautiful Game“ über Netflix weltweit in die Wohnzimmer. Am Freitag, 29. März 2024 geht es los.