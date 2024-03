Warten hat ein Ende: Cotidiano eröffnet morgen in Villach

Am Foto: Cotidiano-Gastro-Duo Harald und Martina Skrube.

Es ist so weit!

Villachs neuester Food-Hotspot befindet sich direkt am Hauptplatz und haucht dem ehemaligen Gasthof „Goldenes Lamm“ neues Leben ein. „Mit dem neuen Cotidiano bringen wir ein neues Restaurantkonzept nach Villach, das wir bereits im November 2023 sehr erfolgreich in Klagenfurt eingeführt haben. Unser Ziel ist es, eine interessante und attraktive Alternative zum bestehenden Gastronomie-Angebot in Villach anzubieten und die Innenstadt zu beleben. Im Sommer steht unseren Gästen auch ein eigener Gastgarten mit knapp 50 Sitzplätzen zur Verfügung“, freut sich der Cotidiano-Betreiber Harald Skrube. Auch im Inneren finden auf rund 280 Quadratmetern 170 Gäste Platz.

25 neue Arbeitsplätze

Mit dem neuen Lokal konnten übrigens auch 25 neue Arbeitsplätze in der Draustadt geschaffen werden. Geboten wird im Restaurant eine breite, kulinarische Palette, die sich vom Frühstück bzw. Brunch (bis 16 Uhr) übers Mittagessen bis hin zum Abendessen zieht. Auf der Speisekarte stehen neben variantenreichen Bowls aus frischen, regionalen Zutaten auch Pasta-Spezialitäten, Flammkuchen sowie Pancakes und hausgebackene Muffins. Hinzu kommt eine abwechslungsreiche Getränkekarte. Für die kleinsten Besucher steht im Cotidiano übrigens auch eine Kinderecke zur Verfügung.

Eröffnung am 23. März

Nico Engel, Geschäftsführer der Gustoso Gruppe, ist begeistert: „Mit Harald Skrube haben wir hier einen starken und zuverlässigen Partner an der Seite, der unsere Marke bestens in Kärnten repräsentiert.“ Das Cotidiano Villach ist ab 23. März 2024 täglich Montag bis Samstag von 8.30 bis 22 Uhr und am Sonntag von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet.