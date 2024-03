Polizei sorgt für „Großeinsatz“ im Grazer Congress

„Funky Beats – Styrian Streets“ lautet das Motto jener musikalischen „Sonderkommission“, die gestern Abend im Grazer Congress das Publikum zum zweiten Mal in Folge begeisterte. Nach dem Auftaktkonzert in Trofaiach gab es auch von den mehr als 1.000 Besuchern in Graz „Standing Ovations“ und Begeisterung. Grund dafür waren die musikalischen Leistungen und die Kombination aus symphonischer Orchestermusik und Pop-Chorstimmen der besonderen Art.

Bunter Mix für die Gäste

Nach der „Wiener Philharmoniker Fanfare“ und dem Wiener Walzer erklangen auch Pop-Hits wie „Master Blaster“ von Stevie Wonder oder „Bohemian Rhapsody“ von Queen im traditionsreichen Grazer Konzertsaal. Eine neu interpretierte „Steirische Landeshymne“ bildete den Abschluss eines gelungenen Konzertabends von POPVOX und der Polizeimusik Steiermark.

Letzter Auftritt in Pischelsdorf

Musikbegeisterte haben noch eine Chance, die „Sonderkommission“ live zu erleben. Die Konzertreihe wird am 12. April 2024 in der Oststeirerhalle in Pischelsdorf beendet. Karten sind ausschließlich via Ö-Ticket erhältlich,