Neuer Rekord: Kärntner Feuerwehren rückten zu knapp 30.000 Einsätzen aus

Die 429 Kärntner Feuerwehren setzen sich aus 398 Freiwilligen, 30 Betriebs- und einer Berufsfeuerwehr zusammen. „Trotz der immensen Belastung haben unsere Feuerwehrleute bewundernswerte Arbeit geleistet. Sie haben unermüdlich und mit großem Engagement gehandelt, um Leben zu retten, Eigentum zu schützen und unsere Gemeinden in schwierigen Zeiten zu unterstützen“, betonte Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin bei der Präsentation des Tätigkeitsberichtes.

©ÖA-Team KLFV Am Foto: Landesrat Daniel Fellner und Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin (v.l.)

Starkregenfronten forderten die Kärntner Florianis

In Summe wurden im abgelaufenen Jahr 6.077 Brandeinsätze und 23.544 technische Einsätze bewältigt. 584 Personen und 267 Tiere konnten dabei gerettet werden. Dafür wurden 499.036 Einsatzstunden aufgewendet – um 62 Prozent mehr als im Jahr davor. Die starke Steigerung sei auf die enorm wachsende Anzahl an Unwetter- oder Sturmeinsätzen zurückzuführen, so Robin. Besonders stark betroffen war im vergangenen Jahr der Raum Unterkärnten. Bereits im Winter machte der nasse Schnee Probleme. Die aufeinanderfolgenden Starkregenfronten forderten die Kärntner Florianijünger von Ende Juni bis Mitte August. Tagelanger Starkregen hatte tausende Feuerwehreinsätze zur Folge. Auch musste zur Schadensbewältigung Unterstützung aus Niederösterreich in Form von Großpumpen und Teleladern angefordert werden. Ein Sturm richtete vor allem im Bereich Eberndorf, St. Kanzian und Völkermarkt immensen Schaden an. In Summe gab es im Jahr 2023 fünf Großschadenslagen im gesamten Bundesland. Auch sind die Brandeinsätze um etwa 15 Prozent angestiegen. „Das sind unvorstellbare Zahlen, die mit unvorstellbaren Leistungen einhergehen“, betont auch Landesrat Daniel Fellner (SPÖ).

Frauenanteil nimmt weiter zu

Erfreulich zeigt sich Landesfeuerwehrkommandant Robin auch über die Mitgliederentwicklung im Land mit einer Zunahme von rund 800 Männern und Frauen auf 25.518 Mitglieder. Der Frauenanteil beträgt rund 6,5 Prozent und nimmt weiter zu. In den rund 180 Jugendgruppen werden zudem 2.013 Zehn- bis Fünfzehnjährige betreut und an das Feuerwehrwesen herangeführt.