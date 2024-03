Alptraum: Ladegut fing während der Fahrt an zu brennen

Beim Blick in den Rückspiegel wurde dem Lenker eines Pritschenwagens Freitagmittag Angst und Bange zumute. Denn er erkannte eine Rauchentwicklung auf der Ladefläche. Unmittelbarer in Nähe des Rüsthauses der Freiwilligen Feuerwehr Gödersdorf hielt er am Straßenrand an und alarmierte die Florianis. In der Folge konnte er mithilfe von Passanten das brennende Ladegut vom Fahrzeug entfernen. „Der Brand wurde anschließend rasch von uns abgelöscht“, teilt man seitens der Wehr mit.