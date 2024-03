Mit dem Scooter durch die Gemeinde: ÖBB düst in Richtung „grüne Zukunft“

Die Initiative soll das Angebot an umweltfreundlichen Mobilitätslösungen in Feldkirchen weiter verbessern. Erich Gosch, Bürgermeister der Marktgemeinde Feldkirchen, äußerte seine Freude über die neue Initiative: „Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs war in den letzten Jahren ein Schwerpunkt. Jetzt ist es an der Zeit, den Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und den Heimweg attraktiver zu gestalten. In Zusammenarbeit mit ÖBB 360° und wegfinder testen wir mit den E-Scooter-Stationen, die über das gesamte Gemeindegebiet verteilt werden, ein attraktives Angebot für die Bürger von Feldkirchen.“

55 neue E-Scooter für die Gemeinde

Ab heute, Freitag 22. März 2024, stehen 55 neue E-Scooter der neuesten Generation von TIER in Feldkirchen zur Verfügung. Diese Flotte bietet den Bürgern sowie den Mitarbeitern von den Saubermachern eine attraktive Möglichkeit, ihre alltäglichen Wege zum Bahnhof, durch die Stadt oder für Ausflüge und berufliche Termine umweltfreundlich zurückzulegen. Ralf Mittermayr, CEO von Saubermacher: „Es ist mir ein großes Anliegen, den öffentlichen Verkehr sowie E-Mobilität zu fördern. Daher unterstütze ich sehr gerne das Mobilitätsprojekt E-Scooter-Sharing der ÖBB und der Marktgemeinde Feldkirchen als Mitinitiator.“

Und so einfach geht’s:

Die Fahrzeuge können über die wegfinder App der ÖBB oder über die TIER App gebucht werden. Nach der Buchung genügt ein QR-Code, um den Scooter zu entriegeln und die Fahrt zu starten. Bei Ankunft am Zielort wird der Scooter auf einer dafür vorgesehenen Fläche abgestellt, und die Fahrt wird in der App als beendet markiert. „Als größter Mobilitätsanbieter Österreichs freut es uns besonders, dass diese Angebote von der Bevölkerung sowie den Gästen sehr gut angenommen werden“, so Peter Wallis, Regionalmanager ÖBB-Personenverkehr in der Steiermark.