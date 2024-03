Osterfeuer in Deutschfeistritz: Darauf solltest du unbedingt achten

Veröffentlicht am 22. März 2024, 16:58 / ©pixabay.com

Das punktuelle Verbrennen von Ästen, Laub und Co. ist in der Gemeinde Deutschfeistritz grundsätzlich ganzjährig verboten. Nur für wenige Fälle gelten Ausnahmen, darunter fallen unter andrem Feuer im Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen. Das Entzünden des Osterfeuers am Karsamstag, 30. März 2024, ist jedoch zugelassen, heißt es aus dem Gemeindeamt.

Anmeldung erforderlich

Von 15 Uhr bis 3 Uhr früh am Ostersonntag dürfen sie entfacht werden. „Es dürfen nur trockene, unbehandelte, pflanzliche Materialien wie Holz, Baum- und Strauchschnitt verbrannt werden“, gibt die Gemeinde weiter bekannt. Die Osterfeuer müssen allerdings rechtzeitig angemeldet werden! Die Bürger werden gebeten, das Brauchtum-Feuer entweder telefonisch oder unter der Email-Adresse [email protected] anzumelden, damit die örtlichen Einsatzorganisationen informiert werden können.