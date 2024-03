Freie Fahrt ab Samstag: Fürstenfelder Schnellstraße feierlich eröffnet

Die Feier fand mitten in der Unterflurtrasse Speltenbach, also direkt auf der neuen Strecke statt. Neben den Ehrengästen, allen voran Landeshauptmann Christopher Drexler, Landshauptmann-Vize Anton Lang und dem burgenländischen Landesrat Heinrich Dorner, der Landeshauptmann Hans Peter Doskozil vertrat, waren auch Tausende Anrainer gekommen, um sich die S 7 noch einmal aus der Nähe anzusehen, bevor sie unter Verkehr geht.

Ein „Jahrhundertprojekt“

Der steirische Landeshauptmann Drexler hob in seiner Rede hervor, dass die S 7 „den Verkehr dorthin bringt, wo er hingehört, nämlich weg von den Ortszentren, Schulen und Spielplätzen hin auf die Schnellstraße“. Von einem „Jahrhundertprojekt“ „das für viele Menschen eine deutliche Verbesserung darstellen wird“, sprach sein Stellverreter Anton Lang. Landesrat Dorner betonte zusätzlich, „dass die S 7 den Menschen in der Region nicht nur mehr Lebensqualität bringen, sondern auch wirtschaftliche Impulse setzen und Arbeitsplätze schaffen wird“.

480 Hektar für Tiere und Pflanzen

Von Seiten der ASFINAG war das Top-Management mit Vorstand Hartwig Hufnagl und den beiden Bau-Geschäftsführern Alexander Walcher und Andreas Fromm vertreten. Hufnagl sprach dabei besonders die ökologische Verantwortung an, welche die ASFINAG bei Bau und Betrieb von Autobahnen habe. „Die S 7 ist in dieser Hinsicht ein absolutes Vorzeigeprojekt, weil wir eine Vielzahl an Ausgleichsmaßnahmen realisiert haben. In Summe sind es 480 Hektar an Wald, Wiesen und Gewässer für Tiere und Pflanzen, ein Vielfaches der Schnellstraßen-Fläche.“ Für alle Ausgleichsmaßnahmen zusammengerechnet investiert die ASFINAG fast 200 Millionen Euro.

Ersten knapp 15 Kilometer sind fertiggestellt

Die S 7 ist insgesamt fast 29 Kilometer lang und führt in zwei Abschnitte unterteilt vom oststeirischen Riegersdorf an der A2 Südautobahn bis Heiligenkreuz an der ungarischen Grenze. Der erste Abschnitt, der 14,8 Kilometer lange westliche Teil, endet bei Dobersdorf im Burgenland. Die Trasse verläuft in Richtung Osten nördlich der Siedlungsbereiche von Großwilfersdorf, Altenmarkt und Fürstenfeld. Im Anschluss an das Tunnelportal Rudersdorf schließt die Trasse an den Ostabschnitt an. Errichtet werden zwei Fahrstreifen je Richtung, zwei Tunnel, insgesamt 24 Brücken sowie Lärmschutzmaßnahmen. Der Tunnel Rudersdorf ist der erste Autobahntunnel im Burgenland.

Freie Fahrt ab Samstagmittag

Unmittelbar nach Ende der Festveranstaltung beginnen die Vorbereitungen für die tatsächliche Freigabe. Nach Abbau, Reinigung der Strecke und vor allem nochmaliger Kontrolle werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ASFINAG-Autobahnmeisterei Ilz gemeinsam mit der Autobahnpolizei die Absperrungen bei den Auf- und Abfahrten schrittweise entfernen. Am Samstag, den 23. März, ab 14 Uhr werden dann die ersten Pkw und Lkw die neue Schnellstraße befahren können.