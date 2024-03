Wow! VSV-Nachwuchs holt sich drei Meistertitel und zwei Vizemeistertitel

Gleich über drei österreichische Meistertitel (U17, U15 und U13) durfte im „Adlerhorst“ gejubelt werden, zudem freuten sich die U11 und U10 über den Vizemeistertitel! Übrigens: Die U13 des VSV sicherte sich dabei in einem wahren Krimi mit einem hauchdünnen 1:0-Auswärtssieg in Spiel 3 in Klagenfurt den Titel gegen den Erzrivalen KAC. Herzliche Gratulation an alle Teams! Der VSV-Vorstand rund um Andreas Schwab, Gerald Rauchenwald sowie Nachwuchs-Beirat Thomas Pfeifer luden die erfolgreichen Jung-”Adler” sowie die Trainer und Betreuer Freitagabend zu einer großen Meisterparty auf die Eisfläche der Stadthalle. Anschließend wurden die großartigen Erfolge in der Draft-”Adler” Sportsbar entsprechend gefeiert. Dabei holte man nicht nur die einzelnen Cracks vor den Vorhang, sondern es wurden auch die Meister-Medaillen und die Meisterpokale präsentiert: “Wir sind alle enorm stolz auf diese ganz außergewöhnlichen Erfolge. Diese sind die Belohnung für die harte Arbeit, die in den vergangenen Jahren und Monaten geleistet wurde. Ich möchte einerseits den Erfolgsteams und allen Trainern und Betreuern herzlich gratulieren und andererseits mich auch bei den Eltern der jungen Cracks bedanken”, betont der ehrenamtliche VSV-Beirat für den Nachwuchs, Thomas Pfeifer.

© VSV / Krammer

U17 – 3:1-Serien-Sieg gegen die Eishockey Akademie Steiermark:

Ganz konkret haben die U17 (Headcoach Robert Moser, Co-Trainer Daniel Steinhauser und Betreuer Josef Bacher) die Finalserie mit 3:1-Siegen für sich entschieden. Das entscheidende Match am Donnerstagabend entschieden die Jung-”Adler” mit einem klaren 7:0-Sieg für sich.

U15 – die “Adler” ließen der Okanagan Hockey Academy keine Chance

Ebenso durften die Youngsters der U15 (Headcoach Luca Pogacnik, Co-Trainer Patrick Platzer und die Betreuer Christian Stern, Gernot Erlacher und Robert Uschan) am Donnerstagabend in St. Pölten den Meisterpokal in die Höhe stemmen: Gegen das Team der Okanagan Hockey Academy siegten die “Adler” im entscheidenden Match mit 6:2-Toren und holten sich mit 3:1-Siegen die Serie!

U13 – Meister und Derbysieger!

Die U13 (Headcoach Philipp Pinter, Co-Trainer Darius Aalai und BetreuerinPetra Aalai) des VSV holte sich gegen den Erzrivalen KAC den Meistertitel: In einer hoch spannenden Best-of-Three Serie setzten sich blau-weißen Youngsters im alles entscheidenden dritten Match in Klagenfurt mit 1:0-Toren durch und entschieden die Serie mit 2:1-Siegen für sich. Darüber hinaus waren auch die U11 (U10/11-Headcoach Stefan Bacher, Co-Trainer Martin Oraze und Betreuerin Michaela Kritzer) und die U10 erfolgreich: Die U11 erreichte beim Finalturnier in Innsbruck den zweiten Platz und somit den Vizemeistertitel. Ebenso durften sich Youngsters der U10 über den zweiten Platz beim “Lions Cup” freuen!

Nächste Ehrung beim Länderspiel

Eine weitere Ehrung gibt es für die VSV-Meisterteams übrigens am Freitag, 12. April, im Rahmen des Eishockey-Länderspiels Österreich gegen Slowenien in der Villacher Stadthalle (Beginn: 18 Uhr): Dabei werden die meisterlichen VSV-Youngsters der U13, U15 und U17 vom Österreichischen Eishockeyverband vor den Vorhang geholt und entsprechend gewürdigt.