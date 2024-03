Bau&Holz Gewerkschaft: Supper erneut zum Landesvorsitzenden gewählt

Veröffentlicht am 22. März 2024, 18:10 / ©Montage: Canva/AK Stmk

„Das Wahlresultat erfüllt mich mit Stolz und ich bin dankbar für das Vertrauen, das in mich gesetzt wird. Besonderer Dank gebührt meinen Betriebsratskollegen für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Arbeit zum Wohle unserer Belegschaften“, äußerte sich Supper, der als Betriebsratsvorsitzender bei der Firma Porr tätig ist.

Klare Ziele vor Augen

Supper hat deutliche Ziele für seine Amtszeit festgelegt: „Der Kampf für faire Löhne steht an erster Stelle meiner Agenda. Parallel dazu müssen wir unsere gelebte Sozialpartnerschaft sichern und weiter ausbauen, besonders in Zeiten der Krise.” Andreas Linke, Landesgeschäftsführer der GBH Steiermark, hebt hervor, dass gerechte und ansprechende Löhne von entscheidender Bedeutung sind, um junge Menschen für Berufe in den Bau-, Holz- und Steinbranchen zu gewinnen. Er unterstreicht, dass die Jugend die Fachkräfte der Zukunft darstellt.

2-Jahres-KV-Abschlüsse sichern Lohnzuwächse

Nach den erfolgreichen Abschlüssen von 2-Jahres-Kollektivverträgen der GBH im Jahr 2023 wird ab dem 1. Mai 2024 eine Reallohnerhöhung für 18 Branchen der GBH wirksam. „Diese Erhöhung liegt über der aktuellen Inflationsrate und garantiert den Beschäftigten eine reale Lohnsteigerung. In einigen Bereichen sind das über 2.600 Euro. Auch die bereits im Frühjahr 2023 vereinbarten KV-Erhöhungen zwischen plus 9,5 und 9,9 Prozent lagen deutlich über der Inflationsrate. Somit konnte die Gewerkschaft sicherstellen, dass die Beschäftigten in den Bau-, Holz- und Steinbranchen von einer spürbaren und nachhaltigen Maßnahme im Kampf gegen die Teuerung profitieren”, wird weiter ausgeführt.

Das ist das neu gewählte Präsidium: Landesvorsitzender Christian Supper (Porr Bau GmbH)

(Porr Bau GmbH) Landesvorsitzender-Stellvertreter Franz Endthaller (Gaulhofer Industrie-Holding GmbH)

(Gaulhofer Industrie-Holding GmbH) Landesvorsitzender-Stellvertreter Christian Wild (Lieb Bau Weiz GmbH & Co KG)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2024 um 18:18 Uhr aktualisiert