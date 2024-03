Auf frischer Tat ertappt: Polizei legte gesuchtem Einbrecher-Duo das Handwerk

Veröffentlicht am 22. März 2024, 18:49 / ©New Africa-stock.adobe.com

Die vorerst unbekannten Täter stehen im Verdacht seit September 2023 in Wohnungen in Graz, Oberwart und Wien eingebrochen zu haben. Die zwei Männer erbeuteten Schmuck, Wertgegenstände und Bargeld. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Festnahme in Ungarn angeordnet

Die beiden 54- und 76-jährigen Männer konnten nach intensiver Ermittlungsarbeit mithilfe der ungarischen Polizei identifiziert werden. In weiterer Folge konnte eine Festnahme gegen das ungarische Einbrecher-Duo angeordnet werden. Seit gestern, Donnerstag 21. März 2024, befinden sie sich in Haft.

Bei Einbruch erwischt – Besitzer rief die Polizei

Am Donnerstag, 21. März 2024 wurden die Männer bei einem Wohnungseinbruch vom Besitzer auf frischer Tat betreten. Die Ungarn flüchteten, das Opfer alarmierte die Polizei. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen waren erfolgreich und so wurden die beiden Täter bei der Autobahnabfahrt Aspern/Zöbern angehalten und festgenommen. „Bei der anschließenden Fahrzeugdurchsuchung konnten die Beamten Einbruchswerkzeug sowie Diebesgut sicherstellen“, heißt es von der Polizei Steiermark. Die Männer wurden in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Sie verweigerte bislang die Aussage.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2024 um 19:03 Uhr aktualisiert