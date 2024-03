European Public Sector Award: Klagenfurt mit Klimaprojekt auf Platz 2

Die Stadt Klagenfurt am Wörthersee freut sich bekannt zu geben, dass sie beim European Public Sector Award (EPSA) 2023/24 den zweiten Platz in der Kategorie „Grüner Übergang und Nachhaltigkeit“ erreicht hat. EPSA, eine Initiative des Europäischen Instituts für öffentliche Verwaltung (EIPA), bewertete insgesamt 151 Projekte aus ganz Europa anhand von sechs Bewertungskriterien. Nach einer sorgfältigen Überprüfung und unabhängigen Bewertung durch die Gutachter wurden die 53 besten Projekte ausgewählt, um während des Konsensus-Meetings diskutiert zu werden.

„Klagenfurt auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2030“

Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee wurde für ihr wegweisendes Engagement und die Initiativen zur Förderung von Klimaneutralität bis 2030 ausgezeichnet. Die Stadtverwaltung hat sich mit der Abteilung Klima- und Umweltschutz unter der Leitung von Dr. Wolfgang Hafner und Mag. Stefan Guggenberger mit dem Projekt „Klagenfurt auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2030“ als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit hervorgetan. „Wir sind stolz darauf, dass Klagenfurt am Wörthersee für die Bemühungen um eine nachhaltige Zukunft erneut anerkannt wurde und als Vorzeigemodell in puncto Verwaltung in Europa gilt“, so Vizebürgermeister Dr. Alexander Kastner, der die Auszeichnung zusammen mit Dr. Hafner als Referent für Klima- und Umweltschutz sowie als Europareferent entgegennahm. „Diese Anerkennung bestärkt uns in unserem Engagement, die Stadt Klagenfurt am Wörthersee zu einem Vorzeigemodell für nachhaltige Entwicklung zu machen.“

European Public Sector Award

Das Projekt „Klagenfurt auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2030“ umfasst eine Vielzahl von Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen, zur Förderung erneuerbarer Energien und zur Steigerung der Energieeffizienz in der Stadt. Durch innovative Ansätze und eine enge Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft strebt Klagenfurt am Wörthersee eine umweltfreundliche und lebenswerte Zukunft für alle Bürgerinnen und Bürger an. Der EPSA (European Public Sector Award) ist ein europaweiter Verwaltungswettbewerb und wird alle zwei Jahre von EIPA (European Institute of Public Administration) veranstaltet. Ziel des EPSA ist neben der Auszeichnung hervorragender Projekte auch die Schaffung einer Austausch- und Lernplattform. In der Datenbank „EPSA-Projects“ findet man Informationen zu rund 320 europäischen Projekten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2024 um 19:05 Uhr aktualisiert