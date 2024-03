Klarer Sieg im Testspiel: TSV Hartberg bereits für nächstes Spitzenspiel

Der TSV Egger Glas Hartberg gewinnt das heutige Testspiel gegen Zweitligist Lafnitz mit 4:0. Bereits in der ersten Spielhälfte konnten die Hartberger zwei Treffer erzielen.

Mit Vollgas in die Osterwoche

Für die vier Torjubel sorgten Manuel Pfeifer in der 15. und Dominik Frieser in der 43. Minute. Manfred Gollner konnte in der 72. und der Kapitän Jürgen Heil in der 80. Spielminute einen Treffer erzielen. „Jetzt heißt es über das Wochenende nochmals erholen und Kraft tanken, bevor es mit Vollgas in die Osterwoche geht und das Spitzenspiel gegen den SK Rapid am Programm steht“, heißt es aus der Spielerkabine nach einem erfolgreichen Match.