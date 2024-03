Traktor mit Anhänger überschlug sich: Lenker (29) verletzt

Veröffentlicht am 22. März 2024, 20:43 / ©Feuerwehr Greifenburg

Am Kreuzberg vernahm der Mann plötzlich ein lautes Geräusch, woraufhin er sofort die Bremse betätigte. In Folge kam das Fahrzeug mitsamt Anhänger ins Schleudern und rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Traktor sowie der Anhänger und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Mann verletzt

Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Am Traktor und am Anhänger entstand erheblicher Sachschaden. Neben der Polizei standen die FF Greifenburg und FF Bruggen mit insgesamt drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften sowie die Straßenmeisterei Greifenburg im Einsatz.