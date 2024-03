Rotjacken holen sich Sieg gegen HC Pustertal

Veröffentlicht am 22. März 2024, 22:15 / ©Foppa Iwan / HC Pustertal

Sieg für die Rotjacken! Der EC-KAC trat am Freitag, dem 22. März 2024, erstmals in der „Best-of-Seven“-Halbfinalserie auswärts beim HC Pustertal an. Die Rotjacken wurden von rund 300 Fans nach Südtirol begleitet. Mit einem Endstand von 2:4 ging der KAC als Sieger vom Eis.

Ein detaillierter Spielbericht folgt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2024 um 22:57 Uhr aktualisiert