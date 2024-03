Kaltfront bringt am Samstag Regen in die Steiermark

Veröffentlicht am 22. März 2024, 22:26 / ©5 Minuten

„Nach Mittag treffen im Nordwesten erste Schauer ein die sich unter Verstärkung bis zum Abend in den Südosten ausbreiten. Mit Frontdurchgang frischt der Nordwestwind kurzzeitig lebhaft bis stürmisch auf“, so die Wetterprognose. Die Schneefallgrenze sinkt gegen 1000 bis 1200 Meter. Vor den Schauern erreicht die Temperatur 12 bis 18 Grad, im Vorland sogar bis zu 21 Grad. Danach kühlt es stark ab. Am Abend wird wieder eine Wetterberuhigung erwartet.