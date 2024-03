Mit Essen am Herd eingeschlafen: Rauchmelder rettete jungen Mieter

Eines stand am Einsatzort schnell fest: Es befanden sich noch Personen hinter der versperrten Türe, immerhin brannte Licht in der Wohnung. Jedoch wurde auf das Klopfen an der Türe sowie am Fenster im ersten Stock nicht reagiert, teilten die besorgten Florianis mit. In der Folge nutzten sie ein Türöffnungswerkzeug, um in die Wohnung zu gelangen.

Mieter war eingeschlafen

„Dort wurde der junge Mieter vom Atemschutztrupp unserer Wache schlafend vorgefunden und ins Freie gebracht werden“, schildert Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache. Er wurde dem Roten Kreuz zur weiteren Behandlung übergeben. Brandursache waren angebrannte Speisen am Herd. Die verkohlten Reste wurden von den Einsatzkräften entfernt und die Wohnung mithilfe eines Hochleistungslüfters rauchfrei geblasen. Neben der Feuerwehr standen auch die Polizei und das Rote Kreuz im Einsatz.

Feuerwehr: „Heimrauchmelder rettet Menschenleben“

Für Regenfelder steht jedenfalls fest: „Es war wieder ein Einsatz, bei dem die vorgeschriebenen Heimrauchmelder in Wohnungen zum Lebensretter wurden und weiteren Schaden verhinderten.“