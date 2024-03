Unfall: Alko-Lenker (49) krachte gegen Leitschiene

Der 49-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Villach-Land war am Freitagabend auf der B84 Egger Straße von Ledenitzen kommend in Richtung Faak am See unterwegs, als er plötzlich rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitschiene prallte.

In alkoholisiertem Zustand gefahren

Der Mann blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. „Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab jedoch eine mittelgradige Alkoholisierung“, teilt man seitens der Polizei mit. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B84 für den kompletten Verkehr gesperrt werden.