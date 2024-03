Vierergruppe Ã¼berlebte 30-Meter-Absturz mit Auto in Wolfsberg

Einen Schutzengel hatten am späten Freitagabend vier Autoinsassen in Kärnten! Sie fuhren in einem Wagen über Vordergumitsch nach Wolfsberg, als der 17-jährige Lenker plötzlich in einer Rechtskurve von der Gemeindestraße abkam. In der Folge stürzte das Fahrzeug rund 30 Meter über eine steile Böschung, wobei es sich mehrmals überschlug.

Alle vier nur leicht verletzt

Wie durch ein Wunder wurden alle vier Insassen dabei nur leicht verletzt. „Sie konnten selbstständig aus dem Auto aussteigen und wurden mit der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht“, teilt man seitens der Polizei mit. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief negativ. Das Unfallwrack wurde von einem örtlichen Abschleppunternehmen geborgen.