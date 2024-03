Schifahrer wurde bei Unfall am Nassfeld verletzt

Nahe des sogenannten „The Wave“- Bereiches am Nassfeld blieb am Freitagvormittag ein 52-jähriger Schifahrer aus Deutschland kurz stehen. Dies wurde ihm wenig später zum Verhängnis, denn direkt hinter ihm kollidierten zwei unbekannte, männliche Schifahrer und schlitterten in der Folge einige Meter über die Piste. Schließlich krachten sie direkt in den Deutschen.

Schifahrer begingen Fahrerflucht

Obwohl der Urlauber die beiden Männer dazu aufforderte, ihre Namen bekannt zu geben, fuhren diese einfach davon. „Der Urlauber wurde bei dem Unfall verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung“, teilt man seitens der Polizei mit.